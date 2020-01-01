Ул. Монастырская в Перми станет двухсторонней
Проект воплотится в жизнь не раньше 2022 года
Чтобы реализовать проект, понадобится поработать над инфраструктурой по всей длине улицы, отметил Максим Кис. Когда завершатся работы, чиновник не уточнил, отметив только, что случится это не в 2021 году.
Ул. Монастырская — улица, расположенная в историческом центре Перми. Проходит параллельно Каме. Начинается у комплекса зданий Речного вокзала и железнодорожного вокзала Пермь I и продолжается до слияния улиц Окулова, Хохрякова и Дзержинского.
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