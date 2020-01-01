Ул. Монастырская в Перми станет двухсторонней Проект воплотится в жизнь не раньше 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Улица Монастырская утром 11 ноября

Павел Шатров

Руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Перми» поделился планами городских властей превратить ул. Монастырскую в двухстороннюю.







Изменения режима необходимы, чтобы улучшить транспортную развязку в районе строящегося МФЦ «Эспланада».

Чтобы реализовать проект, понадобится поработать над инфраструктурой по всей длине улицы, отметил Максим Кис. Когда завершатся работы, чиновник не уточнил, отметив только, что случится это не в 2021 году.

Ул. Монастырская — улица, расположенная в историческом центре Перми. Проходит параллельно Каме. Начинается у комплекса зданий Речного вокзала и железнодорожного вокзала Пермь I и продолжается до слияния улиц Окулова, Хохрякова и Дзержинского.





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