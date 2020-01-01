Пермский аэропорт оштрафован за загрязнение реки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства аэропортом Большое Савино.

В ходе инспекции было обнаружено, что предприятие незаконно сбрасывало сточные воды в реку Нижнюю Мулянку, являющуюся притоком Камы, сообщает пресс-служба надзорного органа.





Кроме этого, аэропорт вообще не имел соответствующего решения органа государственной власти о предоставлении водного объекта в пользование.





Сейчас предприятие направило документы для получения необходимого разрешения. Тем не менее за допущенные нарушения предприятие и его технический директор привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы.

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