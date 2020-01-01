Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за выбросами загрязняющих веществ в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми состоялось совещание под председательством главы региона Дмитрия Махонина, посвящённое регулированию выбросов загрязняющих веществ в Прикамье. Участниками встречи стали представители краевых минприроды, минпромторга, Инспекции по экологии и природопользованию и федеральных надзорных ведомств, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Губернатор подчеркнул, что Пермский край — промышленный регион, в котором есть потребность регулярного мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Здесь важно межведомственное взаимодействие, в том числе взаимодействие с федеральными структурами в части мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха.

Согласно информации Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края в 2014–2019 гг. в регионе не происходило резких изменений объёмов выбросов загрязняющих веществ. Сейчас предприятия Прикамья выбрасывают в четыре раза меньше предельной расчётной массы допустимых выбросов. Это связано со спецификой организации производства в Пермском крае. 80% выбросов происходит вследствие деятельности предприятий, которые подлежат федеральному государственному экологическому контролю.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул важность проведения по внедрению на промышленных предприятиях региона автоматизированных систем контроля выбросов и попросил проработать с предприятиями возможность внедрения системы автоматизированного контроля уже в 2023–2024 гг. По его словам, выстраивание многоуровневой системы мониторинга позволяет эффективно отслеживать ситуацию, а значит, предпринимать необходимые меры по снижению воздействия на окружающую среду.

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