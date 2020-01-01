В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Геленджик Поделиться Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Большое Савино появились прямые рейсы на ещё один черноморский курорт. Перелёты в Геленджик будет выполнять авиакомпания «Ютейр» на самолётах Boeing 737, сообщает «Рифей».

Первый вылет запланирован 1 июня в 19:35, время в пути составит 3 часа 20 минут. Полётная программа рассчитана до 29 сентября 2021 года. Рейсы будут выполняться раз в неделю — по вторникам.

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