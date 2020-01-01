Семь из десяти пермяков испытывают уважение к своему начальнику И всего 1% ненавидят его Поделиться Поделиться Твитнуть

SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснил, какие чувства россияне испытывают к своим начальникам.

Уважают своего непосредственного руководителя 69% пермяков. Наряду с Омском это самый высокий показатель среди всех городов-миллионников при средней цифре по России 54%. Причём уважение к начальникам чаще свойственно женщинам и молодёжи до 24 лет. Как правило, уважение респонденты объясняют выдающимися профессиональными качествами начальника.



Симпатию по отношению к начальнику испытывают 6% пермяков, и ещё 3% — любовь. В ненависти к руководителю признался всего лишь 1% опрошенных (всего по России — 4%).

8% пермяков равнодушны к своему руководителю. «Эмоциональную дистанцию» с начальником чаще держат мужчины (32% против 19% среди женщин) и респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (31%).



В опросах сотрудников, проживающих в городах-миллионниках, реже всего об уважении к боссу рассказывали опрошенные из Волгограда (37%) и Нижнего Новгорода (42%).



Ненависть к своим руководителям испытывает меньшинство, однако в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде работников, которые ненавидят вышестоящих, чуть больше (по 8%).



В 2009 и 2011 годах SuperJob проводил аналогичные исследования , и тогда россияне рассказывали о своём уважении к начальнику гораздо реже (40% и 39% соответственно).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.