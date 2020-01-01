Григорий Серёдкин «Парма» вышла в четвертьфинал Кубка ФИБА Европа Пермяки крупно обыграли болгарский «Рилски Спортист» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» вышел в 1/4 финала Кубка ФИБА Европа. В болгарском Ботевграде минувшей ночью подопечные Казиса Максвитиса крупно обыграли болгарский «Рилски Спортист» — 90:61.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Мы не ожидали такой игры сегодня. Команда из Болгарии достойный соперник, имеющая в своем составе сильных игроков. Во второй половине матча «Рилски» оступились. Но хочу сказать, что результат игры не демонстрирует всю силу соперника. Именно поэтому я так доволен тем, что сегодня моя команда показала отличную игру и добилась победы. Теперь будем готовиться к следующей встрече.

Больше всех очков в игре набрал литовский защитник «Пармы» Адас Юшкявичус — 18. «Дабл дабл» — 10 очков и 10 подборов — на счету латвийского форварда Марекса Мейериса.

Игра 1/4 финала состоится в Ботевграде 25 марта (0+). В очной встрече пермяки сыграют с болгарским «Балканом» (г. Ботевград). Победитель пройдёт в «финал четырёх» и поборется за самые высокие места турнира.

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