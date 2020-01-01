Минтербез предупредил о попытках неизвестных получить деньги с учреждений

Вымогатели уже звонили в спортивную школу «Олимпиец» и детскую школу бокса Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало предупреждение о попытках неизвестных лиц получить деньги с учреждений.

Как рассказали в пресс-службе министерства, в Прикамье зарегистрировано несколько звонков в учреждения спорта, в ходе которых мошенники предупреждали о якобы приезде федеральной масштабной проверки. От имени должностных лиц злоумышленники требовали заплатить определенную сумму, чтобы «урегулировать вопрос».

По информации минтербеза, 23 марта подобные звонки поступили в спортивную школу «Олимпиец» и детскую школу бокса. Не исключено, что лжеревизоры звонили и в другие организации.

«Будьте осторожны! Не доверяйте мошенникам», — предупредили в Министерстве территориальной безопасности. В случае сигналов подобного характера руководителям спортобъектов советуют сразу позвонить по телефону 112.

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