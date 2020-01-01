За сутки коронавирус диагностирован у жителей 24 территорий края Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам исследований Роспотребнадзора сутки новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 24 территориях Прикамья.

В Перми заболели 28 жителей, в Березниках — 13, в Добрянском городском округе — 10.

В Краснокамском городском округе обнаружено 9 жителей с COVID-19. По 7 инфицированных выявлено в Чусовском и Соликамском городских округах. В Чайковском, как и в Оханском городском округе, коронавирус обнаружен у 6 прикамцев. В Кунгуре и Октябрьском городском округе заболели по 5 человек.

Всего в Пермском крае за день заразились 125 жителей Прикамья, а с начала пандемии — 50 286 человек.

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