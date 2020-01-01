Первые поставки вакцины от коронавируса «КовиВак» начнутся 28 марта Сейчас на складах находится порядка 100 тыс. доз новой вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

Поставки вакцины от коронавируса «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта. Об этом в интервью RT сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идёт о третьей российской вакцине от коронавриуса, которая была зарегистрирована в феврале 2021 года.

«КовиВак» разработан научным центром имени Чумакова. По словам генддиректора центра Айдара Ишмухаметова, сейчас на складе находится порядка 100 тыс. доз вакцины «КовиВак». Производитель планирует в ближайшее время довести производство до полумиллиона доз в месяц, пишет «Российская газета».

Сейчас в России идёт вакцинация препаратом «Спутник V», но уже поступила в гражданский оборот вакцина «ЭпиВакКорона».

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