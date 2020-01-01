В Перми заработали «горячие линии» по уборке снега с крыш домов Также жалобы принимаются на портале «Управляем вместе» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми заработали «горячие линии» по вопросам уборки снега и наледи с крыш домов и зданий. Все сигналы специалисты будут брать на контроль до устранения нарушений, сообщили ТК «Рифей» в мэрии.

Жители города могут пожаловаться на опасные кровли, позвонив по телефонам:

в Ленинском районе — 212-07-17;

в Свердловском районе — 244-21-80;

в Мотовилихе— 260-27-66;

в Индустриальном районе — 227-94-14, 227-91-74;

в Дзержинском — 246-55-42, 246-58-87, 246-50-11;

в Орджоникидзевском — 263-52-04, 263-44-57, 263-47-26;

в Кировском — 205-62-16;

в посёлке Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-71.

Кроме того, пожаловаться на не убранный с крыш снег можно на портале «Управляем вместе».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.