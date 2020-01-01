В МЧС предупредили о сильном ветре в Пермском крае Возможны обрывы проводов и увеличение числа ДТП Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре в Пермском крае, сообщает ВЕТТА.

23 и 24 марта ожидаются порывы до 17 м/сек. и метель.



Спасатели рекомендуют местным жителям держаться подальше от стен домов (возможно падение снега и льда с кровель), рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Также возможны падения слабо закреплённых конструкций, обрывы проводов. Вероятно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

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