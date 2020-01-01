Елена Лодыгина журналист Краевое министерство здравоохранения проведёт ревизию дворовых территорий всех больниц Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил минздраву провести ревизию всех дворовых территорий больниц, чтобы оценить объём работы по их ремонту.

«Понятно, приоритетом является строительство зданий и оснащение больниц, но мы всё-таки должны понимать, что проблему с ремонтами будем закрывать. По ремонту дворовых территорий можно тоже задуматься и привести их в нормативное состояние», — отметил глава Прикамья.

Напомним, все муниципальные учреждения здравоохранения с полным комплексом зданий и сооружений с 1 июля 2014 года были переданы в государственную собственность — в ведение минздрава Пермского края. И если до этого содержанием и благоустройством дорог, проездов внутри больничных комплексов занимались муниципальные власти, с 2014 года все эти полномочия были переданы краевому минздраву. Впоследствии у больниц появились проблемы с ремонтом дорог и проездов, так как отдельной строки финансирования на эти цели в бюджетах медучреждений не было.

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