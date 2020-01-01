Елена Лодыгина журналист Минздрав Пермского края займётся укреплением материально-технической базы районных больниц Аппараты КТ планируется установить не только в стационарах, но и в поликлиниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края в 2021 году закупит для территорий аппараты компьютерной томографии, рентгеновские аппараты и флюорографы. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании краевого правительства 23 марта.

Напомним, если ещё в прошлом году при закупке медоборудования больший упор делался на приобретение техники для оказания паллиативной помощи (64% оборудования от общего числа), в этом году после пандемиии коронавируса министерство здравоохранения изменило подходы и взялось за укрепление материально-технической базы районных больниц. Так, в территории Пермского края планируется поставить 12 аппаратов компьютерной томографии, 20 флюорографов и 20 рентгеновских аппаратов. Всего будет закуплено в этом году 877 единиц оборудования для 39 территорий на сумму свыше 1 млрд руб. По сравнению с прошлым годом на закупку медоборудования в этом году выделено на 170 млн руб. больше. Также расширился охват территорий: с 11 в 2020 году до 39 в 2021-м.

«Нужно сказать, что в этом году мы впервые начинаем поставлять КТ в сельские территории и малые города, такие как Верещагино, Октябрьский, Кунгур, Соликамск, Добрянка, Лысьва, Оса, и в три поликлиники Перми. Ранее мы не поставляли КТ в поликлиники, а укомплектовывали этим оборудованием только стационары. Таким образом, этот вид обследования станет максимально доступным», — заявила Анастасия Крутень.





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