В МФЦ «Эспланада» откроются четыре магазина польской компании Поделиться Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

Международный ритейлер польской группы LPP откроет магазины брендов Reserved, Mohito, House и Cropp в многофункциональном центре «Эспланада» в Перми. Об этом сообщает компания-застройщик «Проспект».

Бренды группы LPP займут более 4 000 кв. м на 2-м этаже МФЦ «Эспланада». Открытие первой очереди торгового центра запланировано на декабрь 2021 года.

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