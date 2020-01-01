Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дом актёра переедет в здание Дворянского собрания Это& ещё одно событие к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Клуб ГУВД

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О скором переезде сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский на заседании краевого правительства в докладе о выполнении театрами края заданий национального проекта «Культура». По словам Торчинского, готовится переселение Пермского отделения Союза театральных деятелей (СТД) и Дома актёра в здание Дворянского собрания на углу ул. Луначарского и Сибирской. Сейчас в здании находится клуб работников внутренних дел.

Как пояснил председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей Анатолий Пичкалёв, переезд планируется к 300-летию Перми. Сейчас заинтересованная сторона — СТД — занимается разработкой научной проектной документации. По словам Пичкалёва, здание находится в крайне плачевном состоянии, в ремонте или замене нуждается буквально всё — от фундамента до кресел в зрительном зале. Особенно поразило театральных деятелей отсутствие в здании горячего водоснабжения.

Поскольку Дворянское собрание является объектом культурного наследия (ОКН), все связанные с ним процессы курирует Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Её директор Александр Жуковский пояснил, что в настоящее время проводится обследование здания, а также начинаются формальности, связанные с передачей этого объекта из федеральной собственности в краевую. По словам Жуковского, руководство краевого ГУ МВД заинтересовано в передаче, поскольку у ведомства нет средств на содержание здания.

По мнению руководителя Госинспекции по охране ОКН, размещение Дома актёра — наиболее подходящий функционал для этого здания, разместить в таком красивом памятнике какой-нибудь офис было бы нерационально.

Руководитель Госинспекции по охране ОКН считает, что в мае, когда будут получены результаты обследования, можно будет определить сумму, необходимую для реставрации и реконструкции здания, и говорить о выделении финансирования. Ориентировочный срок изготовления проектной документации — июль нынешнего года.

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