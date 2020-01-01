За год зарплатные предложения в Пермском крае упали на 3,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучила вакансии и резюме россиян за период с 2019 года и выяснила, как изменились зарплатные предложения и ожидания в разных городах и регионах.

Так, по уровню предлагаемых зарплат в феврале 2021 года Пермский край занял 32-е место (40 392 руб.), а по ожиданиям соискателей — 37-е место (35 959 руб). Пермь в обоих случаях оказалась на 16-м месте (предложение — 41 566 руб., ожидания — 36 161 руб.).

По сравнению с февралём прошлого года зарплатное предложение в Пермском крае упало на 3,5%, а зарплатные ожидания — выросли на 2,3%. В Перми средние предлагаемые зарплаты увеличились на 0,6%, ожидаемые — на 2,7%.

По сравнению с февралём 2019 года зарплатное предложение в Прикамье сократилось на 4,9%, а вот ожидания выросли на те же 4,9%.

В Перми за два года предлагаемые зарплаты выросли на 0,9%, ожидаемые — на 5,4%.

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