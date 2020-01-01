Елена Лодыгина журналист Краевые власти планируют завершить транспортную реформу по межмуниципальным перевозкам в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта планирует уже в 2022 году перевести на новую транспортную модель все 185 межмуниципальных маршрутов. Об этом на заседании краевого правительства 23 марта заявил министр транспорта Андрей Алякринский. По его словам, в результате реформы условия работы перевозчиков изменятся. Плата за проезд станет регулируемой и будет взиматься за один километр пути, а не за одного перевезённого пассажира. Также к перевозчикам будут предъявляться требования по состоянию транспорта: на момент заключения контракта автобусы должны быть не старше одного года.

Напомним, средний возраст подвижного состава на межмуниципальных перевозках до начала реформы составлял больше 20 лет, у каждого перевозчика по одному и тому же маршруту была своя цена, а в некоторых случаях прямых маршрутов к социальным и медицинским учреждениям не было.

Краевой минтранс начал реализацию реформы в прошлом году, когда в нескольких населённых пунктах (в Губахе, Орде, Суксуне, Барде, Октябрьском, Ашапе, Осе, Гремячинске и Уинском) появились семь прямых маршрутов к социальным и медицинским учреждениям. Контракты с перевозчиками были заключены на пять лет. В рамках второго этапа на регулируемые тарифы перешла часть перевозчиков Краснокамска, Гамово, Горного и Кондратово.

Третий этап транспортной реформы начнётся с 1 июня 2021 года — на новую модель будут переведены ещё 37 маршрутов. А с 1 января 2022 года — будут включены ещё 133 маршрута.

По словам Андрея Алякринского, в результате внедрения новой транспортной модели пассажиры получат новые современные автобусы класса не ниже Евро-5, укомплектованные камерами видеонаблюдения, системой речевого информирования, визуальной системой информирования пассажиров, системой беспроводного доступа в интернет, системой учёта пассажиропотока и медиасистемами.

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