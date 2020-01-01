Роман Водянов подал документы на участие в праймериз по округу №59 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Водянов

Михаил Пономарёв

Депутат краевого Законодательного собрания Роман Водянов подал в региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования заявление об участии в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму по округу №59. Он также предоставил необходимый пакет документов.

22 марта на участие в праймериз по данному округу заявился действующий депутат Алексей Бурнашов.

Ранее на участие в предварительном голосовании по выборам в Государственную думу заявились действующие депутаты Игорь Шубин (по округу №58) и Дмитрий Скриванов (по округу №60).

Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.

Выборы в Госдуму состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года. Жители Перми также будут выбирать депутатов Законодательного собрания края и депутатов городской думы.

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