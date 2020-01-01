Алексей Бурнашов заявил об участии в праймериз
Депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по округу №59. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Ранее на участие в предварительном голосовании по выборам в Государственную думу заявились действующие депутаты Игорь Шубин (по округу №58) и Дмитрий Скриванов (по округу №60).
Праймериз «Единой России» пройдёт с 24 по 30 мая, выдвижение кандидатов возможно с 15 марта до 29 апреля.
Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования в сентябре этого года. Жители Перми также будут выбирать депутатов Законодательного собрания края и депутатов городской думы.
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