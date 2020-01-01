Мария Сыропятова В Перми откроют свои магазины ещё две федеральные торговые сети Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Впервые в Перми свои торговые точки откроют сеть салонов оптики «Линзмастер» и интернет-магазин чая и сладостей «Кантанта». Они разместятся в новом ТРЦ «Планета», сообщает компания-застройщик торгового центра Malltech.

Помимо них там же откроются торговые точки сети Palmetta, Marmalato, Kuchenland Home, «Планета здоровья», Rieker, «Котофей», «Читай-город», O’Hara, «Купи слона» и «Пан Чемодан». Также в ТРЦ «Планета» заработает детская парикмахерская «Воображуля». Все магазины вышли на этап строительно-монтажных работ.

Напомним, что Malltech обещает открыть ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) во второй половине апреля 2021 года.

Источники «Нового компаньона» высказывали предположение, что открытие ТРЦ может быть перенесено ещё на два месяца.

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