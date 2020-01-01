Василий Головин назначен начальником городского департамента культуры

23 марта он приступает к исполнению обязанностей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин назначил Василия Головина начальником департамента культуры и молодёжной политики администрации города. К исполнению обязанностей Головин приступает с 23 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Предыдущий начальник департамента Елена Неганова покинула пост в конце 2020 года. Обязанности начальника департамента культуры и молодёжной политики временно исполняла Ирина Стрелкова.

Василий Головин с июня 2020 года занимал должность заместителя министра культуры Пермского края. В частности, он курировал реконструкцию «Завода Шпагина».

Как сообщили в мэрии, в числе основных задач, стоящих перед Головиным — «достойное содержание объектов культуры, окончание масштабной реконструкции Дворца молодёжи, дальнейшая визуализация городского пространства». Еще одна из амбициозных задач — сделать эспланаду вторым центром притяжения после набережной. А также сохранить имидж Перми как столицы фестивального движения.

Для справки:

Василий Головин родился 2 июня 1978 года в деревне Нестерево Кудымкарского района Пермской области. Окончил Пермский государственный институт искусства и культуры по специальности «режиссёр театрализованных представлений». С 2012 по 2020 год являлся директором Дворца культуры им. Кирова.

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