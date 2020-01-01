За сутки коронавирусом заболели жители 29 территорий Прикамья Больше всего инфицированных выявлено в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора за сутки новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 29 территориях Пермского края.

Больше всего инфицированных — 62 человека — выявлено в Перми. На втором месте — Чайковский, где коронавирусом заболели 6 человек. Третье место занимают две территории, в которой обнаружено по 5 заболевших. Это Чернушинский городской округ и Карагайский муниципальный округ.

По 4 подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрировано в Красновишерском и Октябрьском городских округах, а также в Пермском муниципальном районе.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявлено 50 161 заболевший.

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