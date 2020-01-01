В Прикамье в январе-феврале введено в эксплуатацию на 18% больше жилья, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые два месяца 2021 года по сравнению с тем же периодом года прошлого в Пермском крае на 18,8% выросла площадь введенного в эксплуатацию жилья. Всего было сдано 2 636 квартир общей площадью 195,6 тыс. кв. метров. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом, индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств в январе-феврале было введено площадей на 12,7% меньше, чем за первые два месяца 2020 года (87,6 тыс. кв. метров).

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, всего в Пермском крае в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 1,293 млн кв. метров жилья, а за период 2021-2030 годы — почти 15 млн кв. метров.

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