Спрос на покупку комнат в Перми вырос на 20%
Они привлекают покупателей своей ценой
В Перми спрос на приобретение комнат вырос за 2020 год на 20%. Это больше, чем в среднем по стране, на 7 п. п., сообщает ВЕТТА со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».
Эксперты отмечают: даже несмотря на то что стоимость комнат выросла за год на 6%, они привлекают покупателей своей ценовой доступностью.
В 2020 году спрос на рынке купли-продажи вырос практически во всех сегментах. Причины — волатильность рубля, снижение ключевой ставки по вкладам, неустойчивая эпидемиологическая обстановка, поддержка граждан со стороны государства в виде программы льготной ипотеки и пр.
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