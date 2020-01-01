Спрос на покупку комнат в Перми вырос на 20% Они привлекают покупателей своей ценой Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми спрос на приобретение комнат вырос за 2020 год на 20%. Это больше, чем в среднем по стране, на 7 п. п., сообщает ВЕТТА со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

Эксперты отмечают: даже несмотря на то что стоимость комнат выросла за год на 6%, они привлекают покупателей своей ценовой доступностью.



В 2020 году спрос на рынке купли-продажи вырос практически во всех сегментах. Причины — волатильность рубля, снижение ключевой ставки по вкладам, неустойчивая эпидемиологическая обстановка, поддержка граждан со стороны государства в виде программы льготной ипотеки и пр.

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