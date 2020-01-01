В Прикамье пришло еще 5700 доз вакцины от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермь доставлена очередная партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. 5700 комплектов распределены между медицинским организациями, участвующими в иммунизации населения, сообщили в региональном минздраве.

Таким образом, всего за время массовой вакцинации в Прикамье поступило 76 362 комплекта «Cпутника V».

Напомним, в крае массовую вакцинацию жителей проводят 46 медицинских организаций. Это учреждения, подведомственные минздраву региона, а также частные организации — ООО «Городская поликлиника», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья». Кроме того, вакцинацию централизованно проходят работники некоторых предприятий.

На 22 марта в регионе первым компонентом «Спутник V» привиты 70 081 житель. 43 105 полностью завершили курс иммунизации — им введены оба компонента вакцины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.