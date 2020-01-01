Елена Лодыгина журналист Ул. Якутскую в Перми могут отремонтировать за 120,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по ремонту ул. Якутской в Дзержинском районе Перми, от границы с Кировским районом до остановки «Сосновый бор». Начальная, максимальная, цена контракта составит 120,667 млн руб.

Подрядчик должен отремонтировать одну полосу движения (в сторону центра), установить бордюрный камень, металлические пешеходные ограждения и выполнить дорожную разметку.

Все работы должны быть выполнены до 14 октября 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.