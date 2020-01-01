Елена Лодыгинажурналист
Ул. Якутскую в Перми могут отремонтировать за 120,6 млн руб.
Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по ремонту ул. Якутской в Дзержинском районе Перми, от границы с Кировским районом до остановки «Сосновый бор». Начальная, максимальная, цена контракта составит 120,667 млн руб.
Подрядчик должен отремонтировать одну полосу движения (в сторону центра), установить бордюрный камень, металлические пешеходные ограждения и выполнить дорожную разметку.
Все работы должны быть выполнены до 14 октября 2021 года.
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