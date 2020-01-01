Елена Лодыгина журналист Проект реставрации здания детской библиотеки им. Кузьмина оценили в почти 2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая детская библиотека им. Кузьмина объявила аукцион на разработку научно-проектной документации на ремонт и реставрацию собственного здания на ул. Сибирской, 11. Начальная максимальная цена контракта составила 1,947 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, все работы должны быть выполнены в течение 210 календарных дней. Подрядчик должен разработать эскизный проект, научно-проектную документацию, разработать рабочую документацию по реставрации объекта культурного наследия и получить разрешение на выполнение работ.

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