Елена Лодыгина

Елена Лодыгина

журналист

Пермская мэрия ищет двух перевозчиков на один маршрут

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Автобус Волгобас

  Анна Орлова

Городское управление транспорта Перми объявило два аукциона на выполнение внутригородских пассажирских перевозок на период с 26 апреля по 29 октября 2021 года. Общая сумма двух аукционов составила 4,814 млн руб. 

Аукционы объявлены на один маршрут №46. Так, контракт на обслуживание данного маршрута автобусами малой вместимости городское управление транспорта оценило в 1,213 млн руб. Контракт на обслуживание автобусами большей вместимости — в 3,601 млн руб.

Напомним, ранее пермская мэрия разыграла 20 городских маршрутов, контракты были заключены на три месяца.

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