В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 126 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувшие сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 32 человека госпитализированы, 94 проходят лечение на дому.

Среди новых инфицированных — 56 мужчин, 70 женщин, трое детей.

За сутки скончались шесть человек с COVID-19.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии увеличилось до 50 161. Прикамье находится на 13-м месте среди субъектов РФ по приросту заболевших.

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