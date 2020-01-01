Площадь самой маленькой арендной квартиры Перми — 14 кв. м Это 7-е место в рейтинге габаритного минимума ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Эксперты сервиса по поиску недвижимости ЦИАН подготовили рейтинг республик и областей ПФО по минимальному метражу квартир, готовых к сдаче в аренду.

Пермь в этом списке заняла 7-е место с квартирой на ул. Сигаева. В панельной девятиэтажке между сквером Победы и долиной реки Язовой экспонируется студия площадью 14,1 кв. м. Это габаритный минимум на рынке арендного жилья в краевом центре. За проживание в квартире установлена плата в 8,5 тыс. руб. в месяц (без учёта коммунальных платежей). Будущим постояльцам следует также учитывать, что они не смогут заселиться с домашними животными: соответствующее ограничение отдельно оговаривается владельцем.

Примечательно, что сразу в восьми регионах ПФО выявлены объекты площадью 15 кв. м и меньше.

Звание самой маленькой арендной квартиры во всём Поволжье по праву принадлежит студии в Казани с габаритами 10,0 кв. м. Даже на столь малом пространстве собственнику удалось выделить место для кухонной секции и санузла с душем. Он надеется ежемесячно зарабатывать на сдаче объекта в аренду 10,0 тыс. руб.

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