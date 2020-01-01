В Перми запланировано очередное отключение холодной воды «Новогор-Прикамье» проведёт плановые ремонтные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми анонсировано очередное отключение холодного водоснабжения, в результате чего жители Свердловского и Индустриального районов останутся без воды. Как сообщили в «Новогоре-Прикамье», отключение связано с плановыми ремонтными работами на сетях.

Так, с 10:00 24 марта на сутки без холодной воды останутся дома, расположенные на улицах Левченко, 31, 38; Малой, 9 и 10; Красных Командиров, 12.

С 9:30 до 18:00 27 марта воду отключат в домах на улицах Краснополянской, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40; Пихтовой, 20, 24, 28, 28а, 30, 34, 36, 42; Бригадирской, 2, 8; Коломенской, 4, 10, 12, 14, 16.

С 10:00 до 19:00 27 марта холодной воды не будет в домах на улицах Луначарского, 4 и Островского, 25, 27.

Жителям домов, попавших под отключения, рекомендуют сделать необходимые запасы воды.

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