На неделе в Пермском крае ожидается +8 градусов Серьёзное потепление придёт в четверг Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото www.stihi.ru

В Пермском крае неделя начнётся с холодной погоды, но к четвергу ожидается значительное потепление, сообщает научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог и я». В среднем за неделю температура воздуха ожидается на один-полтора градуса выше нормы.

В понедельник Прикамье попадёт под влияние северного антициклона, поэтому сохранится прохладная погода с дневной температурой около 0°. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдёт небольшой снег.

Во вторник-среду ожидается небольшое потепление. А в четверг, когда Пермский край попадёт в тёплый сектор обширного и глубокого циклона с центром над Баренцевым морем, можно рассчитывать на более существенное повышение температуры. При благоприятных условиях, особенно в южной половине края, дневная температура может подняться до +8°.

В пятницу характер погоды существенно не изменится.

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