На неделе в Пермском крае ожидается +8 градусов
Серьёзное потепление придёт в четверг
В Пермском крае неделя начнётся с холодной погоды, но к четвергу ожидается значительное потепление, сообщает научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог и я». В среднем за неделю температура воздуха ожидается на один-полтора градуса выше нормы.
В понедельник Прикамье попадёт под влияние северного антициклона, поэтому сохранится прохладная погода с дневной температурой около 0°. Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдёт небольшой снег.
Во вторник-среду ожидается небольшое потепление. А в четверг, когда Пермский край попадёт в тёплый сектор обширного и глубокого циклона с центром над Баренцевым морем, можно рассчитывать на более существенное повышение температуры. При благоприятных условиях, особенно в южной половине края, дневная температура может подняться до +8°.
В пятницу характер погоды существенно не изменится.
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