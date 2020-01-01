Коронавирусом за сутки заболели жители 17 муниципалитетов Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам исследований Роспотребнадзора за сутки новые заболевшие коронавирусной инфекцией обнаружены в 17 территориях Пермского края.

Из 129 случаев заражения в регионе 86 приходится на Пермь. На втором месте – сразу три территории. COVID-19 инфицированы по 6 жителей Кунгура, Пермского муниципального района и Чернушинского городского округа. Третье место по заболеваемости заняли Березники. Там инфекция подтвердилась у 5 прикамцев.

Всего в Пермском крае выявлено 50 035 заболевших.

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