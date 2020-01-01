Григорий Серёдкин За сутки COVID-19 выявили у 129 жителей Прикамья Число зарегистрированных случаев заражения в регионе превысило 50 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки COVID-19 диагностирован у 129 жителей Пермского края. Это на двоих заражённых меньше, чем днём ранее.

40 пациентов госпитализированы, а 89 человек проходят лечение на дому. Всего в числе новых инфицированных 46 мужчин и 83 женщины. Также среди заболевших 10 детей.

Общее число официально подтвёрждённых случаев инфицирования в регионе составило 50 035 человек.

Полностью за сутки выздоровел 151 заболевший. Продолжают проходить лечение в краевых больницах 806 человек. 54 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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