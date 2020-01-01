Григорий Серёдкин
В расписании пермского аэропорта появились новые рейсы в ОАЭ
Полёты стартуют в первых числах апреля
В расписании международного аэропорта Пермь появились два новых рейса в города ОАЭ — Дубай и Рас-аль-Хайму. Выполнять рейсы будет авиакомпания «Россия».
Дата первого рейса в Дубай — пятница, 2 апреля. А первый рейс в Рас-аль-Хайму запланирован на вторник, 6 апреля. Каждый из них будет выполняться раз в неделю.
Полётная программа в Дубай предварительно рассчитана до 16 апреля. В Рас-аль-Хайму — до 20 апреля.
Ранее из аэропорта Перми можно было улететь прямым рейсом только в один город ОАЭ — Шарджу.
Напомним, на прошлой неделе в расписании пермского аэропорта появились прямые рейсы в Стамбул. Выполнять полёты в самый крупный город Турции с 1 апреля планирует авиакомпания Nordwind. А уже сейчас из Перми напрямую можно улететь в другой город Турции — Анталию.
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