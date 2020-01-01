Минстрой РФ: Пермский край — лидер по концессии в сфере ЖКХ Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ глава Минстроя Ирек Файзуллин назвал Пермский край в числе регионов, лидирующих по числу заключённых концессионных соглашений в сфере ЖКХ.



Использование механизма государственно-частного партнёрства в сфере жилищно-коммунального хозяйства — перспективное направление развития отрасли, отметил Файзуллин.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в Пермском крае в рамках концессионных соглашений реализуется 101 проект. 88 соглашений касаются коммунально-энергетической инфраструктуры. Общий объём инвестиций в них составляет 23,2 млрд руб., из которых 19,6 млрд — частные.

При этом 98 проектов заключены в рамках концессионных соглашений на муниципальном уровне. Общий объём инвестиций по ним составляет 23,5 млрд руб., из которых средства частных компаний — 19,9 млрд руб.

Большинство проектов, реализуемых в крае на условиях концессии в ЖКХ, касаются сфер теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

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