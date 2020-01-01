COVID-19 диагностирован у 131 жителя региона 12 пациентов за сутки скончались Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки COVID-19 диагностирован у 131 жителя Пермского края. 34 пациента госпитализированы, 97 человек лечатся на дому.

Среди новых инфицированных шесть детей.





12 человек скончались.





Всего в больницах сейчас проходят лечение 817 человек. 56 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

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