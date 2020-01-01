В выходные в Прикамье похолодает до −16 градусов Самым морозным периодом станет ночь на воскресенье Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни в регионе ждут очередного похолодания.

Как сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на проект «Метеоролог и я», в субботу погоду в Прикамье сформирует северная часть циклона, с прохождением которого возможны небольшие снегопады. Ночью будет −2°…−7°, по северу и востоку до −12°, в Перми −3°…−5°. Днём ожидается повышение до 0°…−5°, в Перми до 0°…−2°.

В ночь на воскресенье похолодание усилится. Ночью столбики термометров в регионе опустятся до −11°, а при прояснениях до −16°. В Перми будет до −9°. Днём температура воздуха будет в пределах −2°…−7°.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.