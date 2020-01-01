Григорий Серёдкин «Парма» проиграла третий матч подряд На этот раз пермяки уступили «Локомотиву-Кубань» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» проиграл третий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подряд. Теперь команда из Перми на выезде уступила краснодарскому БК «Локомотив-Кубань» — одному из лидеров «регулярки». Матч состоялся в краснодарском «Баскет-холле» вечером 18 марта и завершился со счётом 85:68 в пользу хозяев паркета.

Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели с преимуществом в 15 очков — 27:12. А во второй десятиминутке ещё сильнее увеличили преимущество — 55:31.

Однако после большого перерыва «железнодорожники» сбавили темп и с небольшим преимуществом «Пармы» проиграли две последние четверти. Но на большее пермский клуб оказался неспособен — 85:68 по итогам матча и «Парма» вновь проигрывает на выезде.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Хочу поздравить «Локомотив» с победой. Мы очень плохо вошли в игру, я не узнавал свою команду в первых двух четвертях. Не справились в защите, пытались играть через нападение, но не забивали свои броски. Во второй половине дела пошли лучше, команда билась, но было уже слишком поздно. С такой командой, как «Локомотив», нельзя так начинать игру, за что они нас и наказали.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пармы» Эйгирдас Жукаускас, набравший целых 32 очка. Пять результативных передач у литовского форварда Маркеса Мейериса. 10 подборов и также пять «ассистов» совершил центровой «Пармы» и сборной России по баскетболу Владимир Ивлев.

Лучшим снайпером «Локомотива-Кубань» в игре стал защитник Мантас Калниетис. На его счету 23 очка.

После игры «Парма» вновь осталась на девятой позиции. У клуба семь побед и 11 поражений в 18 играх. Выше располагается саратовский «Автодор», опережающий «Парму» лишь на одну победу. Именно места с первого по восьмое по итогам регулярного чемпионата получают шанс выступить в плей-офф. «Локомотив-Кубань» сохранил за собой четвёртую строчку турнира.

Отметим, первый матч с краснодарским клубом в «регулярке» сезона-2020/2021 пермяки выиграли. Встреча, прошедшая 5 декабря 2020 года в пермском УДС «Молот», завершилась со счётом 84:81.

Следующий матч «Парма» проведёт во вторник, 23 марта. В болгарском Ботевграде в рамках 1/8 финала Кубка ФИБА Европа пермяки встретятся с болгарским клубом «Рилски Спортист» (0+). Если «Парма» выиграет этот матч, то сразится 25 марта в четвертьфинале с победителем пары «Балкан» (Болгария) — «Фрибург Олимпик» (Швейцария) (0+).

В Единой лиге ВТБ «Парма» сыграет 29 марта. В этот день команда отправится в Нур-Султан, где встретится с местным БК «Астана» (0+). Дома пермские болельщики увидят «Парму» 4 апреля. В этот день в УДС «Молот» клуб примет аутсайдера лиги — белорусский БК «Цмоки-Минск» (0+). Начало встречи — в 17:00 по местному времени.

Напомним, в последний раз «Парма» выигрывала в рамках лиги более месяца назад — 12 февраля. В тот день команда Казиса Максвитиса обыграла эстонский «Калев» (85:72) и ненадолго вернулась на восьмое место, в зону плей-офф.

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