Мария Сыропятова В бюджете Перми средства на реконструкцию школы №22 не предусмотрены К вопросу финансирования обещают вернуться после завершения госэкспертизы Поделиться Поделиться Твитнуть

Мэрия Перми планирует завершить госэкспертизу проекта реконструкции здания школы №22 в мае 2021 года . Об этом на заседании комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом рассказала замначальника управления капитального строительства мэрии Ирина Чиркова.



Она сообщила, что сам проект пока не направлен в краевую Инспекцию гостройнадзора. Поскольку документ всё ещё корректируется, то и в бюджете этого года средства на работы по реконструкции не заложены. Вопрос мэрия Перми начнёт решать уже после получения положительного заключения Госэкспертизы.



Напомним, что школа №22 с углублённым изучением иностранных языков более десяти лет ждёт капитального ремонта. В 2019 году конкурс на его проведение был объявлен. Однако Пермский научно-производственный центр по охране памятников настоял на проведении реконструкции корпуса школы начальных классов (историческая часть здания). Поэтому потребовалась разработка новой проектно-сметной документации. В результате работы были отложены.

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