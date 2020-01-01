Григорий Серёдкин «Звезда» одержала первую победу на сборе под Новороссийском Пермяки обыграли ногинское «Знамя» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» продолжает финальный этап подготовки к возобновлению сезона. Со счётом 2:1 в контрольном матче на сборе в пос. Широкая Балка пермяки обыграли ФК «Знамя» из Ногинска — участника группы «3» ПФЛ.

Ногинцы в середине первого тайма открыли счёт. Однако на 48-й минуте полузащитник «Звезды» Андрей Елисеев восстановил равенство точным ударом с пенальти. А на 86-й минуте игры с подачи того же Елисеева голом отличился зимний новичок «Звезды» — форвард, воспитанник академии казанского «Рубина» Илья Порохов — 2:1.

Отметим, за ФК «Знамя» выступают такие известные российские футболисты, как экс-форвард московских «Спартака» и «Локомотива», лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко, экс-«спартаковцы» Роман Шишкин и Александр Шешуков и бывший защитник «Локомотива», сыгравший за «железнодорожников» более 200 матчей, Ренат Янбаев.

Напомним, ранее в рамках учебно-тренировочного сбора «Звезда» встречалась с димитровградской «Ладой» — соперником по группе «4» ПФЛ. Встреча закончилась ничьей — 1:1.

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