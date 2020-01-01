За год пандемии число салонов красоты в Перми уменьшилось на 19,8%
По темпам закрытия салонов красоты среди городов-миллионников Пермь уступает только Омску. Там сокращение составляет почти четверть (-24,5%). На третьем месте в рейтинге — Нижний Новгород (-16,5%). Далее идёт Волгоград (-15,6%), а замыкает пятёрку Ростов-на-Дону (-15%).
Самые незначительные изменения на рынке зафиксированы в Москве (-3,3%) и Екатеринбурге (-0,4%).
В среднем за год пандемии число салонов красоты в крупных городах России сократилось на 10%, сообщили аналитики.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.