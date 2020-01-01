За год пандемии число салонов красоты в Перми уменьшилось на 19,8%

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В Перми с марта 2020 г. по март 2021 г. количество салонов красоты сократилось на 19,8%. Таковы данные геосервиса 2ГИС. На сегодняшний день в городе продолжает работать 501 салон.

По темпам закрытия салонов красоты среди городов-миллионников Пермь уступает только Омску. Там сокращение составляет почти четверть (-24,5%). На третьем месте в рейтинге — Нижний Новгород (-16,5%). Далее идёт Волгоград (-15,6%), а замыкает пятёрку Ростов-на-Дону (-15%).

Самые незначительные изменения на рынке зафиксированы в Москве (-3,3%) и Екатеринбурге (-0,4%).

В среднем за год пандемии число салонов красоты в крупных городах России сократилось на 10%, сообщили аналитики.

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