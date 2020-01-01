В Прикамье за сутки коронавирусом заболели жители 21 территории Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае обнаружены новые заболевшие коронавирусом в 21 территории региона.

Больше всего инфицированных — 73 человека — в Перми. На втором месте — Красновишерский городской округ, там заразились девять человек. Третье место занял Чайковский — восемь заболевших.

В Березниках коронавирусная инфекция подтвердилась у семи человек. По шесть инфицированных обнаружено в Соликамском и Чернушинском городских округах.

По три заболевших — в Кунгуре, Лысьвенском, Краснокамском и Осинском городских округах. В Карагайском и Кочёвском муниципальных округах подтвердилось по два случая COVID-19.

По одному заболевшему зафиксировано в ещё девяти территориях Пермского края.

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