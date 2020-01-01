Из-за ремонта ограничат движение транспорта по Комсомольскому проспекту Поделиться Поделиться Твитнуть

Для проведения работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта в Перми по улице временно ограничат движение транспорта.

Планируется пустить машины по одной полосе на ул. Екатерининской в районе пересечения с проспектом, а также на перекрёстке с ул. Краснова, около парка им. Горького. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА».

Как пояснили в мэрии, на этих участках дорог будет проводиться устройство ливневой канализации.

Ограничение будет действовать с 8:00 20 марта до 20:00 21 марта.





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