Елена Лодыгина журналист Администрация Перми заказала трансляцию Парада Победы за 318 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Агентство социокультурных проектов Перми 17 марта провело закупку у единственного поставщика на телевизионную трансляцию торжественного прохождения войск Пермского гарнизона в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Стоимость услуги составила 318 тыс. руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен 9 мая 2021 года осуществить видеозапись торжественного мероприятия, изготовить телеверсию на 25 минут и разместить в региональном телеэфире в период с 9 по 16 мая 2021 года.

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