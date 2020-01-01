В Перми ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Ленина и Попова Это связано с работами на коммунальных сетях Поделиться Поделиться Твитнуть

Водителей предупреждают об ограничении движения транспорта в районе ТЦ «Айсберг».

Как сообщили ТК «Рифей-Пермь» в мэрии Перми, на пересечении улиц Попова и Ленина с 22 часов 9 апреля до 7 часов 19 апреля движение машин будет организовано по одной полосе. В этот период будут выполняться строительно-монтажные работы на коммунальных сетях.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда.

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