Елена Синица Соликамску могут присвоить звание города трудовой доблести Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Заксобрания 18 марта депутаты поддержали инициативу жителей Соликамска по обращению к президенту с ходатайством о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».

Как сообщил глава Соликамского городского округа Евгений Самоуков, от жителей города поступило более 100 обращений о выдвижении города в качестве кандидата на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести». Общее число жителей, поддержавших инициативу, превысило 30 тыс. человек.

«Во время Великой Отечественной войны все предприятия Молотовской области были переориентированы на производство для нужд военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Для фронта работала и вся промышленность Соликамска. В годы войны жители этого промышленного города показали свой характер и стальную выдержку», — отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

Напомним, закон «О городе трудовой доблести» был принял в марте 2021 года. Пермский край подал ходатайства о присвоении звания Перми, Лысьве, Кизелу, Нытве, Березникам. Соликамск стал шестым городом края, претендующим на это звание. Сейчас из городов Пермского края оно присвоено только Перми.

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