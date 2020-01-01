В Пермском крае выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом 20 человек госпитализированы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Данные исследований на коронавирус за 17 марта опубликовал Роспотребнадзор. По данным ведомства, в Пермском крае выявлено 134 новых случая заражения COVID-19. 20 человек госпитализированы, 114 — проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 49 643.

По информации минзрава, на сегодняшний день первый компонент вакцины от коронавируса получили 68 787 человек, 37 682 жителей Прикамья привиты и вторым компонентом «Спутника V».







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