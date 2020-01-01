Елена Синица Депутаты Заксобрания одобрили поправки в краевой бюджет на 2021–2023 годы Дефицит вырос до 24,2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании 18 марта краевой парламент утвердил пакет поправок, внесённых в бюджет Пермского края на 2021–2023 годы.

Согласно изменениям расходы края увеличатся, но при этом дефицит не превысит допустимые нормы. Так, в 2021 году расходы составят порядка 152 млрд руб., расходы увеличатся до 176,3 млрд руб. Дефицит бюджета составит 24,2 млрд руб.

Перераспределенные средства направят на развитие здравоохранения, образования и социальную поддержку.

В 2021 году на госпрограмму «Качественное здравоохранение» направят 796 млн рублей, а финансирование отрасли в 2022 году увеличится на 1,4 млрд рублей.

Средства пойдут на строительство Пермской клинической инфекционной больницы №1, стационара краевой психиатрической больницы, а также детских поликлиник, сельских врачебных амбулаторий, лечебных корпусов, больниц и других объектов.

Более 174 млн рублей будет направлено на повышение средней зарплаты педагогов дошкольного образования до средней заработной платы в сфере общего образования по краю.

Ещё более 100 млн направят на оснащение школ и детсадов, организацию бесплатного горячего питания для школьников, создание новых мест и покупку учебников.

«Прошлый год был непростым, борьба с пандемией и её последствиями потребовала значительно увеличить поддержку наших граждан, предприятий и бизнеса. Регион не должен отклоняться от намеченных планов и сокращать расходы на инвестиционные проекты и, тем более, средства на социальную инфраструктуру. Мы по-прежнему нуждаемся в новых школах, детских садах и больницах, в ремонте культурных объектов и дорог», - отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Напомним, с инициативой корректировки бюджета выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Она также потребовалась для увеличения доли регионального бюджета в проекте по строительству художественной галереи, сокращения расходов на новую сцену театра оперы и балета, перенос на 2025 год строительства концертно-спортивного комплекса на ДКЖ и ряда других целей.

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