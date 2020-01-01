В Прикамье связисты модернизировали более 40 базовых станций Поделиться Поделиться Твитнуть

Более 90 тыс. жителей Пермского края теперь могут в 10 раз быстрее «летать» в интернете и более чётко слышать голоса друг друга во время звонка. Для этого инженеры «МегаФона» модернизировали свыше 40 объектов связи. Благодаря масштабной стройке скоростной 4G-интернет и новое качество связи появились в деревнях, посёлках и сёлах края, сообщает пресс-служба оператора.

Загружать и отправлять онлайн-файлы, мгновенно скачивать видео и серфить по сайтам стало возможным в ещё 41 населённом пункте региона. Теперь возможность в любую минуту позвонить близким или общаться по видеосвязи имеют уже более 90% населения Пермского края, а максимальная скорость передачи данных в сети «МегаФона» достигает 50 Мбит/с.

«В зоне нашего внимания не только города, но и посёлки, сёла и деревни. Помимо улучшения скорости передачи данных, всё 4G-оборудование мы подключили к технологии HD-Voice. Она передаёт звук максимально чётко и делает речь более разборчивой. Благодаря эффекту шумоподавления можно комфортно разговаривать по мобильному в общественных местах или, например, в транспорте», — рассказал директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

География работ охватила сразу 22 района региона. Чтобы связь стала лучше, а интернет быстрее, телеком-инженеры преодолели 500 км — это расстояние между крайними пунктами маршрута — Чернушинским городским округом и посёлком Гайны.

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